Neues Kapitel im Fall des Ex-Pfarrers aus Hückelhoven Verteidigung legt Revision ein

Am 28. August ist der ehemalige Hückelhovener Pfarrer Georg K. vom Amtsgericht schuldig gesprochen worden, Kostenpflichtiger Inhalt Geld in 145 Fällen gewerbsmäßig veruntreut zu haben. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Geistliche das Spenden- und Kollektenkonto der Gemeinde dafür genutzt habe, sich selbst finanzielle Vorteile zu verschaffen, und verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Das Urteil beinhaltete ebenfalls, dass der Angeklage den entstandenen Schaden in Höhe von 101.073,83 Euro ebenfalls zurückzahlen muss.