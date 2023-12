Hückelhovener Repaircafé spendet Gutes tun, um Gutes weiterzugeben

Um Ehrenamtlichen etwas aus Nächstenliebe zurückzugeben, überreichte das Repaircafé in Hückelhoven eine Spende an die Rettungshundestaffel der Johanniter der Region Aachen-Düren-Heinsberg und an die Igelnothilfe in Wassenberg. Die Idee für die Aktion hatte Annemarie Meise, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Repaircafés. Ziel war es, soziales Engagement zu unterstützen, das in der Regel nicht so häufig Berücksichtigung findet.