Förderschule in Hückelhoven : Kreativität zum „Ernten, was wir säen“

Kreativität zum „Ernten, was wir säen“

Förderschule in Hückelhoven

Schüler aus den Lerngruppen 5 bis 9 der Peter-Jordan Schule in Hückelhoven zeigten beim Schulfest ihre Ergebnisse der Projektwoche. Diese Gruppe hatte als Thema „Wir ernten, was wir säen“. Die Schüler zogen Küchen- und Heilkräuter, pflanzten Blumengewächse und präsentierten stolz die fertigen Töpfchen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Bei einer Religionsprojektwoche wurden die 180 Mädchen und Jungen der Hückelhovener Peter-Jordan-Schule vier Tage lang kreativ. Zum Schluss stellten sie ihre Ergebnisse vor und bekamen viel Applaus.

Schattenspiele zur Schöpfungsgeschichte mit selbstgebastelten Figuren, duftendes Brot aus dem Backofen der Schule und Tomaten- sowie Kartoffelpflanzen aus eigener Zucht: „Wir ernten, was wir säen“ lautete das bezeichnende Motto der Religionsprojektwoche an der Peter-Jordan-Schule. Vier Tage lang standen für die rund 180 Schülerinnen und Schüler zahlreiche kreative Ideen auf dem Stundenplan.

Verschiedene Küchen- und Heilkräuter wurden von den Hückelhovener Förderschülern unter die Lupe genommen. Die Nachwuchsmimen aus der Theater-AG hatten zum Motto der Projektwoche ein eigenes Theaterstück erarbeitet, für das sie mit viel Applaus belohnt wurden. Jeweils drei Gewinner des schulinternen Lesewettbewerbs aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe traten beim Abschluss der Projekttage, der zugleich ein großes Schulfest war, in den literarischen Wettstreit. Buchhändlerin Irmgard Wild-Freisleben hatte Bücher für die Sieger des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt.

Gäste Auch die Mineralien- und Bergbaufreunde, die in der Nähe der Förderschule ihr Museum betreiben, waren mit von der Partie. "Museumsdirektor" Matthias Schmitz und sein Team verkauften glitzernde Steine an ihrem Stand auf dem Schulhof.

An zahlreichen Stationen in den Klassenzimmern durften die Förderschüler einen Parcours absolvieren, bei dem Geschicklichkeit, Kreativität und Wissen gefragt waren, zum Beispiel beim Heißen Draht, beim Bienen-Quiz, im Seilgarten, beim Tassen-Bemalen oder beim Sumo-Ringen in Luft-Overalls. Gesichterschminken, Glitzer-Tattoos, Bastelaktionen und ein Schöpfungsspiel gehörten ebenfalls zum bunten Programm.