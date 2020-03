Absage : Kein „Jugend forscht“ mehr in diesem Jahr

Hückelhoven/Erkelenz Enttäuschung für alle Jungforscherinnen und -forscher: Regionalwettbewerb kam vollends zum Erliegen.

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hückelhoven haben sich mit Metallbeschichtung durch Elektrolyse beschäftigt. Sie untersuchten spannende Moleküle in Seifenlösungen oder eine umweltfreundliche Superfolie, machten Schwebeversuche, im Fach Chemie nahmen sie sich die Heilpflanze Kamille und den blauen Farbstoff in Blue Curacao vor. Erkelenzer Themen waren Mineralwasser und Sprudelwasser – Vielfalt unserer Natur, Rotwein als Indikator, „Das Geheimnis bunter Blätter“, Wasser als Grundlage des Lebens oder wie das Aroma in die Frucht kommt. In ihrem Projekt „Braunkohle – Energie in Zeiten der Energiewende“ setzte sich Sophie Karaskiewicz (17) damit auseinander, welchen Stellenwert Braunkohle noch hat.

Erst am vergangenen Freitag hatte im Krefelder Gymnasium Fabritianum die erste Präsentation von Forschungsbeiträgen im kleinen Rahmen stattgefunden. „Trotz der veränderten Rahmenbedingungen war die Stimmung sehr gut. Wir waren hoffnungsvoll, auch die Präsentationen am 17. März im Gymnasium Adolfinum in Moers und am 18. März im Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst in ähnlicher Weise durchführen zu können“, so Wettbewerbsleiter Thomas Zöllner.