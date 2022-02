Reaktionen aus dem Erkelenzer Land : Krieg in Ukraine sorgt für Entsetzen

Der Friedenspfahl am Hartlepooler Platz in Hückelhoven ist in Trauerflor gehüllt. Foto: Pax Christi

Erkelenzer Land Menschen im Erkelenzer Land reagieren auf die Entwicklungen in der Ukraine. Am Freitag wird es in Hückelhoven ein Friedensgebet in St. Lambertus geben.

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt auch im Erkelenzer Land für Fassungslosigkeit. Die evangelische Kirchengemeinde und die Gemeinschaft der katholischen Gemeinden (GdG) in Hückelhoven haben für Freitag, 18 Uhr, zu einem Friedensgebet in der Kirche St. Lambertus aufgerufen. „Unsere Hoffnungen, auf diplomatischem Wege militärische Auseinandersetzung in der Ukraine zu verhindern, sind bitter enttäuscht worden“, sagt Hans-Jürgen Knubben von der Gruppe Pax Christi Hückelhoven. „Leider sind die Befürchtungen vieler Menschen in der Ukraine und in Europa Wirklichkeit geworden.“

Man wolle daher Solidarität mit den Betroffenen zeigen: „In dieser gefährlichen Situation um die Ukraine wollen wir gemeinsam für die Menschen in diesem Krisengebiet und um Frieden in der Welt beten.“ Eine Fortführung dieser Friedensgebete sei in den kommenden Tagen ebenfalls geplant.

Auch der Heimatverein der Erkelenzer Lande denkt an die Entwicklungen in der Ukraine und erinnert in diesem Zuge auch an das Kriegsende in Erkelenz, das sich am Samstag, 26. Februar, zum 77. Mal jährt. „77 Jahre danach sollten wir uns daran erinnern und dankbar sein, dass in Deutschland seitdem Friede herrscht, eine Zeitperiode wie wohl kaum vorher“, sagte der Ehrenvorsitzende Günther Merkens. „Vergessen sollten wir aber nicht, dass in anderen Teilen der Welt nach wie vor durch Kriege viele Menschen getötet, Not und verheerendes Elend hervorgerufen werden. Gerade jetzt, wo in der Ukraine wieder ein Krieg ausgebrochen ist“. Am 26. Februar 1945 war für Erkelenz der entscheidende Tag des Zweiten Weltkriegs. Nachdem die Alliierten zuvor Baal, die Lövenicher, Haberger und Baaler Höhe sowie Matzerath und Tenholt eingenommen hatten, rückten sie mit Panzern weiter ins Zentrum vor. Über die letztliche Kapitulation schreibt der damalige Erkelenzer Kampfkommandant Edmund Knorr: „Es war 15.50 Uhr zwischen den Ruinen des Hermann-Josef-Stiftes und der Volksschule. Damit war in Erkelenz der Zweite Weltkrieg beendet.“

Die Ereignisse drückten zudem auch bei den Karnevalisten auf die Stimmung, deren Session durch die Corona-Bestimmungen ohnehin schon auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel schrieb auf Facebook: „Corona, Karneval und ein Krieg in Europa – das passt einfach nicht zusammen!“ Er appellierte an die Bürger: „Feiert in diesem Jahr bitte nochmal etwas stiller, denn es geht in diesem Jahr nur mit Einschränkungen und unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder aus der Ukraine.“

(cpas)