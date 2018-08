RBL Media GmbH aus Hückelhoven statt Leipzig mit klimaneutraler Stadtmöblierung aus

Info

Newcomer Die RBL Media GmbH mit Sitz in Hückelhoven ist ein Newcomer in der deutschen Außenwerbebranche. Sie wurde im Jahr 2015 gegründet, besitzt aber langjährige Erfahrungen in den Niederlanden und in Belgien.

Verträge Leipzig ist die dritte Stadt neben Erfurt und Aachen, mit der die RBL Media GmbH einen langfristig angelegten Vermarktungsvertrag abschließen konnte.