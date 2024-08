Ratheimer Karnevalsgesellschaft Mädelspower in Ratheim mit Frosch und Krönchen

Denn in der kommenden Session wird es hier eine Prinzessin geben, und zwar eine der ganz besonderen Art: Luciana Putzu sammelt zwar Deko-Frösche, aber keiner von ihnen wird sich in einen Prinzen verwandeln. Denn zum ersten Mal seit 1979 hat die RKG keinen Karnevalsprinzen. Als Putzu und ihre Freundin Dagmar Moll beim Bummel in Brüggen waren, kam ihnen die Idee: „Wer lange im Verein ist, der will eigentlich auch mal Prinzessin sein.“ Putzu, die schon seit 2001 bei der RKG dabei ist, schrieb zurück zu Hause ihre Bewerbung und wurde tatsächlich in den Adelsstand erhoben. Doch Prinzessin zu sein, bedeutet heutzutage mehr als Lächeln und Winken. „Im Grunde war die Prinzessin früher nur schmückendes Beiwerk“, erzählen ihre Freundinnen Dagmar Moll und Sigrid Hutmacher. Beide haben in der Rolle Erfahrung, Moll war zur Jahrtausendwende im Jahr 2000 Prinzessin, Hutmacher im Corona-Jahr 2020.