Spendenübergabe in Ratheim : Gesamtschüler spenden für bedürftige Kinder

Zwei Spenden von je 2000 Euro hatte der Sonsorenlauf an der Gesamtschule Ratheim erwirtschaftet. Bei der Übergabe ( von links): Peter Lambertz, Anke Hoffmann, Frank Bourguignon und Peter Borsdorff. Foto: Gesamtschule

Ratheim Aus dem Sponsorenlauf der Gesamtschule Ratheim wurden 4000 Euro am Tag der offenen Tür übergeben. Der stellvertretender Schulleiter Frank Bourguignon lief selbst 32 Kilometer.

Glückliche Gesichter in der Leonardo da Vinci Gesamtschule in Ratheim: Es konnten Schecks von jeweils 2000 Euro an Anke Hoffmann von der IG Ophoven und Peter Borsdorff von der Organisation „running for kids“ überreicht werden. Diese Erlöse wurden durch den sehr erfolgreichen Sponsorenlauf der Ratheimer Schüler erlaufen.

Die Kinderkrebshilfe Ophoven, die sich das ganze Jahr über für erkrankte Kinder und ihre Familien einsetzt, freute sich besonders über die Spende. Sie setzt sich nicht nur für die erkrankten Kinder ein, sondern besonders auch für ihre Geschwister, denen sie Beachtung zukommen lässt. Sie unterstützt den mobilen Pflegedienst und finanziert die Anschaffung von Spezialgeräten, für die keine öffentlichen Gelder zur Verfügung stehen. „Wir helfen mit eigenen Aktivitäten krebskranken Kindern, ihre Leiden für kurze Zeit zu vergessen, und erfüllen ihnen aber auch individuell kleine Wünsche“, so Anke Hoffmann.

Die Organisation „running for kids“ wurde schon 1990 initiiert durch den heute 76-jährigen Marathonläufer Peter Borsdorff. Sie unterstützt mit den Geldern bedürftige oder in Not geratene Familien. Borsdorff läuft auch selbst beispielsweise für Familien, in denen plötzlich und unerwartet ein Familienmitglied stirbt. Borsdorff wurde 2019 mit dem Europäischen Sozialpreis geehrt. Dieser Preis wird an Personen verliehen, die sich aus privater Initiative, nicht aus Amts- oder Mandatsträgerschaft, uneigennützig für Menschlichkeit einsetzen.

„Wir sind stolz und froh, dass wir mit unserem Sponsorenlauf diese beiden wichtigen Organisationen unterstützen konnten. Beide liegen mir auch persönlich am Herzen.“, so Schulleiter Peter Lambertz. Der stellvertretende Schulleiter Frank Bourguignon, selbst ein passionierter Läufer, lief insgesamt 32 Kilometer selbst mit und sammelte Spenden im Lehrerkollegium ein. „Es hat mich gefreut, dass einige Kollegen meinem Beispiel gefolgt und an dem Tag selbst mitgelaufen sind“, so Bourguignon.

Der Tag der offenen Türe war mit 600 gezählten Besuchern dann auch ein guter Rahmen für die Überreichung der Spenden. An diesem Tag konnten Gäste zugleich das Schulleben der Leonardo da Vinci Gesamtschule mit ihren vielfältigen Angeboten kennen lernen. Die Schulleitung informierte über das Schulkonzept und führte durch die Räume.

Besonderes Interesse fanden die Projekte zu europäischen und außereuropäischen Schüleraustausch-Projekten (Euregio, Erasmus, USA-Fahrten). Neben kulinarischen Genüssen gab es viel zu entdecken, beispielsweise konnten die Besucher experimentieren und forschen, sich im Mathemonopoly üben oder tänzerisch-musikalische sowie künstlerische Workshops belegen.

Der Schulleiter dankte allen Beteiligten, den Kollegen, dem Förderverein und den Schülerinnen und Schülern für den rundum gelungenen Tag.

