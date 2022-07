Ukrainische Flüchtlingsfamilie in Ratheim : Banges Warten aufs Wiedersehen

Ratheim Familie Shevchenko flüchtete in den ersten Kriegstagen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Ratheim. Familienvater Mykola reiste inzwischen zurück in die Heimat, nachdem er seine Familie nach Deutschland brachte. Nun beginnt das bange Warten.

Im Mai hatte die RP zum ersten Mal über die ukrainische Familie berichtet. Der Aufbruch in eine ungewisse Zukunft tat ihnen weh. Die Dreifach-Mama erklärt in fließendem Englisch, warum Ehemann Mykola aus freien Stücken Ratheim verließ, um in Kiew auf seinen Einsatzbefehl zu warten, der ihn jederzeit an die Front versetzen könnte. Zu Hause in der Ukraine wurde die Familie als kinderreich eingestuft. Deshalb durfte der Familienvater legal ausreisen, als sich die Shevchenkos in den ersten Kriegstagen zur Flucht entschlossen hatten. „Es war von vornherein besprochen, dass mein Mann nach Deutschland gekommen ist, um uns her zu bringen", sagt sie. Und weiter: „Es war seine Entscheidung. Er möchte in seinem Heimatland hilfreich und nützlich sein." Mykola hilft den betagten Nachbarn, kümmert sich auch um seine Schwiegermutter. Ehefrau Yevheniia hat ihm Salbe für die Beine und viele andere Medikamente für ihre Mutter mitgegeben. „In der Ukraine sind die Arzneimittel jetzt knapp", berichtet sie ernst. In der vergangenen Woche ist sie 41 geworden. Eine kleine Geburtstagsfeier gab es mit den drei Kindern und einigen Freunden, die die Familie gefunden hat. Mit selbstgebackenem Kuchen und gelben Rosen, die die Kinder heimlich für sie gekauft hatten. Als es plötzlich an der Tür klingelte und ein Bote ihr einen Strauß rosafarbener Rosen überreichte, den Ehemann Mykola in Auftrag gegeben hatte, war sie gerührt. Yevheniia Shevchenko weiß, dass die nächsten Monate nicht leicht werden. Dennoch steht sie fest hinter der Entscheidung ihres Ehemannes.