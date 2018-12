Haus Hall in Ratheim: Stimmungsvolles Weihnachtssingen

Ratheim Premiere des Weihnachtssingens in Ratheim begründet schon eine Tradition. 150 Sänger aller Altersstufen auf festlich geschmücktem Haus Hall. Schülerin sang „leise rieselt die Vier auf das Zeugnispapier“.

„Wir kommen wieder am vierten Advent 2019, am 22. Dezember!“ So beginnen im Rheinland Traditionen, wenn nämlich die Premiere erfolgreich war und die Folgeveranstaltung angekündigt wird. Das „Weihnachtliche Einsingen“ des Ratheimer Musikvereins St. Josef am 4. Advent 2018 auf Haus Hall zog trotz des regnerischen Wetters gut 150 Freunde des instrumenten-unterstützten Gesangs an, aller Altersstufen – der jüngste namens Henry Claßen war süße vier Monate alt.