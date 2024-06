Britisches Theater in Ratheim Shakespeares Sommernachtstraum auf Haus Hall

Bereits zum dritten Mal gastierte das junge Ensemble, das den künstlerischen Spagat zwischen traditionellen und experimentellen Elementen schaffen möchte, auf Haus Hall, das eine passende Kulisse für die ungewöhnliche Freilicht-Aufführung in englischer Sprache bot. Rund eineinhalb Stunden lang entführten die sechs professionellen Schauspieler ihre 300 Zuschauer in eine fantasievolle Welt, in der das Elfenpaar Oberon und Titania Ehestreitigkeiten miteinander austrägt. Vier unterschiedliche Handlungsstränge sind in der Komödie miteinander verflochten, wobei die Rahmenhandlung die Hochzeitsvorbereitungen des antiken Herrscherpaars Theseus und Hippolyta am Hof von Athen umfasst. Die Erlebnisse der Handwerker, die im angrenzenden Wald ein Theaterstück für die Hochzeitsfeier proben, sowie der Konflikt um die Heirat zweier aristokratischer Paare bilden die dritte und vierte Handlungsebene.