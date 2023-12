Personal gesucht Wie es mit dem Jägerhof in Ratheim weitergeht

Schon seit Jahren hat die Gastronomie mit diversen Angelegenheiten zu kämpfen – erst die steigenden Energiekosten, dann die Erhöhung des Mindestlohns und die Kostenpflichtiger Inhalt Anpassung der Mehrwertsteuer. Doch das größte Problem der meisten Gastronomen liegt beim Personal. Auch der Jägerhof in Ratheim litt seit dem ersten Tag unter der Personalnot. Aus familiären Gründen waren die Betreiber Theresa Dörfler und Frederik Afif in diesem Jahr noch eingespannter als zuvor, was in der Entscheidung mündete, dass sie ihre Küche vorerst schließen.