Osterfeuer-Premiere in Ratheim : Das Licht als Ausgangspunkt unseres Lebens

Der Förderverein des Kindergartens St. Johannes der Täufer (gelbe Shirts) hat zum ersten Mal ein Osterfeuer in Ratheim organisiert. Foto: Ruth Klapproth

Ratheim In Ratheim lud der Vorstand des Fördervereins für den katholischen Kindergarten in der Mühlenstraße zum ersten Mal zum Osterfeuer auf den Kirmesplatz ein.

Von Daniela Giess

Den kalten, dunklen Winter verabschieden, den blühenden, milden Frühling willkommen heißen: Was Nadine Rolfs mit Ehemann André und den drei gemeinsamen Kindern während ihrer Ferienaufenthalte bei Freunden im hohen Norden mehrfach erlebte, gefiel der Ratheimerin so gut, dass sie beschloss, ihre Mitstreiter aus dem Vorstand des Fördervereins für den katholischen Kindergarten in der Mühlenstraße dafür zu begeistern.

Und so brannte auf dem nahe gelegenen Kirmesplatz an der alten Mühle am Karsamstag zum ersten Mal ein großes Osterfeuer in Ratheim. Rolfs, Vorsitzende des Fördervereins, hatte dafür auch die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr eingebunden. Die Blauröcke – auch Nadine Rolfs und ihr Ehemann André sind hier aktiv – beaufsichtigten das brennende Feuer, legten immer wieder Holz nach. Die Mitglieder der Ratheimer Jugendfeuerwehr waren dabei ebenfalls mit von der Partie. „Wir sind zu sechst im Förderverein für den Kindergarten. Das hätten wir allein gar nicht stemmen können“, freute sich die dreifache Mutter über den ehrenamtlichen Einsatz des Löschgruppenführers Sascha Junker und seiner Kameraden.

Die Resonanz auf die Oster-Sause stellte die Organisatoren zufrieden. Nicht nur die Eltern der Kindergartenkinder waren zu dem ersten Osterfest erschienen. Auch die Ratheimer Bevölkerung war der Einladung auf den Kirmesplatz gefolgt, wo das brennende Osterfeuer trotz anhaltender Trockenheit keine Gefahr darstellte. Ganz bewusst habe man sich im Vorfeld für den asphaltierten Platz entschieden, betonte Nadine Rolfs mit Blick auf die aktuelle Waldbrand-Gefahr.