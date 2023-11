Ausstellung in Ratheim Canthe der „Zeitenwende“ auf der Spur

Der Lebensrhythmus eines Menschen in drei Phasen malerisch griffig gemacht mit Musik, zumindest in Tonarten wie C-Dur, H-Moll und A-Moll. So die Titel des Dreier-Werks. Darstellung findet ein noch längerer Zeitraum im Triptychon von der Entstehung des Universums bis hin zum heutigen Menschen, zu dessen Entscheidungsmöglichkeiten und der finalen Apokalypse. Ein Algenstreifen am Sandstrand in drei Foto-Darstellungen – mit der ewigen Wende von Ebbe und Flut wendet sich die Lage der Meerespflanze unumkehrbar, ebenso wie die nächste Welle keiner der vorherigen gleicht.