Ratheim : Im Alten Rathaus das Leben in Farbe und Ton gefeiert

Hückelhoven „Das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi!“ Diese Grundthese stellte Eva-Maria Koch über ihre zahlreichen Arbeiten, fast 50 davon finden ob ihrer Miniaturen-Formate Platz an den Wänden.

Was gilt es derzeit ausdrücklicher und eindringlicher zu feiern als das Leben, das Leben an sich? Nichts! Auf ihre besondere Art taten das nun die Künstlerinnen Eva-Maria Koch und Gertrud Schaefer auf Einladung des Hückelhovener Kunstvereins Canthe im Kulturzentrum Altes Rathaus in Ratheim. Und das „Filigran in Farbe und Ton“. Und dass sie mit Bildern, Objekten und Plastiken das Leben auf prächtige Art feiern, das bescheinigte der Aachener Kunsthistoriker Dirk Tölke den in Heinsberg und Erkelenz lebenden Künstlerinnen.