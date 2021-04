Inflation der Flaggen? : Rat verzichtet auf Regenbogenflagge zum 17. Mai

Hückelhoven Die Sozialdemokraten hatten beantragt, am 17. Mai eine Regenbogenfahne am Hückelhovener Rathaus zu hissen. Doch der Rat lehnte dies mehrheitlich ab.

In der vergangenen Ratssitzung wurde auch ein Antrag der SPD diskutiert, an jedem 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) am Rathaus die Regenbogenfahne zu hissen. Diesen Antrag der Sozialdemokraten lehnte der Rat mehrheitlich ab, die Verwaltung verwies dabei zum einen auf eine Anregung der Jusos aus dem Vorjahr, die ebenfalls abgelehnt wurde, und zum anderen auf die geltende Flaggenverordnung. Die war auch bei dem Antrag der Jusos bereits so angeführt worden. So gebe es bisher keine Zustimmung zum Hissen der Regenbogenflagge durch oberste Bundesbehörden weder durch das Bundesministerium des Innern noch durch die Bundesregierung.