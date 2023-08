Auf Drogen unterwegs Radfahrer verletzt sich in Hückelhoven schwer

Darüber hinaus verzeichnete die Polizei am Wochenende sechs weitere Verkehrsteilnehmer, die unter Einfluss von Drogen oder Alkohol unterwegs waren. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. Auf der L19 bei Erkelenz-Wockerath, am Burghofweg in Arsbeck und am Landabsatz in Hückelhoven waren zudem Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen sie und untersagten ihnen die Weiterfahrt.