Hückelhovens Stadtmarketing-Chef Carsten Forg „Die Stimmung war wirklich fantastisch“

Am Sonntag endet die Europameisterschaft in Deutschland mit dem Finale Spanien gegen England in Berlin. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die im Viertelfinale ausgeschieden ist, hat vielen Menschen Spaß gemacht. Im Stadion, in den Fanzonen und auch bei den zahlreichen Public-Viewing-Events im ganzen Land. Carsten Forg, Chef des Hückelhovener Stadtmarketings, hat ein solches in der ehemaligen Zechenstadt organisiert – und spricht im Interview über seine Eindrücke.