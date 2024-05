Public Viewing am Rathaus Hückelhoven im EM-Fieber

Das liegt auch an den guten spielerischen Ansätzen und den erfolgreichen Resultaten in den beiden jüngsten Testspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) – aber eben nicht nur. In der öffentlichen Wahrnehmung hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den vergangenen Monaten mehr richtig als falsch gemacht, hat mit der Vorstellung der neuen Trikots eine ausgeklügelte Marketingkampagne entwickelt, die sich auszahlen sollte. Das in Teilen umstrittene Auswärtstrikot, das in den Farben Rosa und Lila gehalten ist, ist über den offiziellen DFB-Fanshop nicht mehr zu kriegen – ausverkauft. Auch für die eigenwillige Methode der Kaderverkündung haben Trainer Julian Nagelsmann und die DFB-Spitze mehr Lob als Kritik bekommen. Und sie waren Gesprächsthema. All das sorgt in Kombination dafür, dass doch so etwas wie eine Euphoriewelle entfacht wird.