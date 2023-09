Projektwoche in Ratheim Kein Planet B – Schule für Umweltschutz

In der Gruppe der ehemaligen Ratheimer Lehrerin Inge Hellmann zeigten Studenten der „Ingenieure ohne Grenzen“, wie mit dem „Smoothiebike“ Säfte nur mit Körperenergie hergestellt werden können. Für die Schüler dort war das unbestrittene Highlight aber klar: Schokolade schmelzen im Solarkocher. Thomas Becker, der die federführende Organisation der Projektwoche innehatte, setzte ebenfalls auf praktisches Arbeiten: Im Untergeschoss der Schule bot er mit seiner Projektgruppe eine Fahrradwerkstatt an, in der Schüler ihr Rad durchchecken und reparieren lassen konnten, und außerdem selber lernten, kleinere Arbeiten am Rad durchzuführen. Das Thema Wiederverwertbarkeit wurde auch in anderen Gruppen aufgegriffen – beispielsweise durch das Nähen von Kleidern und Taschen aus Stoffresten sowie Kunstprojekten, in denen aus Müllresten und Pappmaché Werke mit Botschaften erschaffen wurden: Wie einen Fisch, der sichtlich an den Müllresten in seinem Bauch verendet ist. Auch Umweltkreisläufe und die Zerfallsdauer bestimmter Müllreste wurden von einer Gruppe in Fotoprojekten und Vorträgen aufgearbeitet.