Gesamtschule Ratheim : Die ernste Seite von Liebe und Intimität

Ratheim In den Projekttagen „Liebe, Partnerschaft und Sexualität“ an der Leonardo da Vinci Gesamtschule Hückelhoven beschäftigten sich Jungen und Mädchen der Stufe neun mit ernsten Themen rund um Intimität.

„Der sieht ja eigentlich ganz süß aus, aber mit nach Hause bringen will man ihn nicht“, ist das abschließende Urteil von Schülerin Nia über den Syphilis-Erreger, den Rut Hölz von der Aids-Beratung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gerade in Form eines roten Kuscheltiers präsentiert. Ihr Workshop, der sich mit sexuell übertragbaren Infektionen (STI) beschäftigt, ist Teil der dreitägigen Projekttage der Gesamtschule in Ratheim und findet großen Anklang. Hinter der lustigen Methode steckt ein ernstes Thema, denn während die Zahl Neuinfektionen mit HIV rückläufig ist, nehmen die Zahlen anderer Infektionen wieder zu. „Die Pille“ reicht also als Schutz bei weitem nicht aus, lernen die Jugendlichen.