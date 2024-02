Projekt in Hückelhoven Was die Awo und Kampfsport verbindet

Die Kooperation ist Teil des Projektes „In der Vielfaltsgesellschaft gemeinsam solidarisch Handeln!“ des Paritätischen NRW, das noch bis Juni 2024 von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird. Ziel des Projekts ist das sogenannte Mainstreaming. Migrantenselbstorganisationen (MSO) sollen besser in die Regelstrukturen sozialer Arbeit und somit auch in die Regelförderungen eingebunden werden. Außerdem soll ihnen der Zugang zu relevanten Fachgremien und Netzwerken erleichtert werden, damit sie sich dort mit ihren Angeboten, ihrer Erfahrung und Expertise einbringen können. Schließlich sind MSO seit vielen Jahren eine wichtige Säule der Migrations- und Integrationsarbeit in NRW. Wirklich eingebunden werden sie aber oft nur, wenn es um ihre vermeintlichen Kernkompetenzen, also die Themen Migration, Integration, Flucht und Diskriminierung, geht. Das soll sich mit dem Projekt des Paritätischen NRW ändern.