Integratives Projekt in Hückelhoven Mit Kochen über den Tellerrand blicken

Sie stammen aus der Ukraine, Türkei, aus dem Irak, aus Deutschland und Syrien. Sie duzen sich. Aus der früheren evangelischen Pfarrerin der Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath wird jetzt ganz einfach Susanne. Liesel war früher mal Kreistags-Dezernentin. Hasrat ist mit ihren beiden kleinen Töchtern aus Syrien geflüchtet und auf abenteuerlichen, beschwerlichen Wegen hier gelandet. Mustafa, der gleichaltrige Ehemann der heute 41-Jährigen, konnte ihr Jahre später folgen. Unterschiedlicher könnten Lebensläufe kaum sein. Was die Teilnehmer des Projekts eint: die Lust am gemeinsamen Kochen, der Wunsch, dabei Menschen aus anderen Nationen besser kennenzulernen, das Interesse, zusammen an einer langen Tafel zu sitzen und die internationalen Gerichte zu verspeisen.