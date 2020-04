Für Hückelhoven und Wassenberg zuständig : Priesterberuf war Pater Josephs Kindheitstraum

Pater Joseph Frimpong freut sich auf seine neue Stelle. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven/Wassenberg Pater Joseph Frimpong ist als neuer Priester für Hückelhoven und Wassenberg zuständig. Bis er im Kreis Heinsberg landete, hat der 42-Jährige Ghanaer einen langen Weg hinter sich gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Pater Joseph Frimpong von den Steyler Missionaren ist seit Anfang April neues Mitglied der Pastoralteams der katholischen Kirchengemeinden in Hückelhoven und Wassenberg. Seit rund zwei Wochen ist der 42 Jahre alte Ghanaer Einwohner der Stadt Wassenberg mit Domizil in der Oberstadt. Sein Büro hat Pater Joseph jedoch im Pfarrbüro Ratheim. In Wassenberg und Hückelhoven wird der Geistliche in etwa zu gleichen Teilen in Seelsorge und Gottesdiensten aktiv sein.

Über erste Eindrücke wollte Pater Joseph bei unserem Gespräch noch nicht reden. Zu frisch sei alles noch, seit er hergezogen ist. Aber er freue sich auf die Arbeit. Gerade ist Frimpong dabei, die Mitglieder der Pfarreiteams nach und nach kennenzulernen. In den Pfarrbriefen hat er sich den Gemeinden jedoch schon vorgestellt.

„Seit meiner Kindheit habe ich den Eifer, Priester zu werden, und diesen Traum habe ich bis zum heutigen Tag“, ist da etwa zu lesen. „Da meine Pfarrei in Ghana zum Steyler Arbeitsgebiet gehört, habe ich die Ordensgemeinschaft seit meiner Kindheit kennengelernt, deswegen war es für mich keine Frage, Steyler zu werden.“ Seit 2000 gehört Frimpong dem Orden an. Ab 2002 hat er ein Philosophiestudium in Ghana mit anschließendem Noviziat absolviert. 2006 legte er die ersten Gelübde ab. Als er 2006 schließlich nach Deutschland kam, stand zunächst einmal neun Monate Deutsch lernen auf dem Programm, bevor Frimpong mit dem Theologiestudium begann, das er 2010 abschloss. Am 3. Oktober 2010 legte er in Sankt Augustin die ewigen Ordensgelübde ab und wurde eine Woche später zum Diakon geweiht. Das Pastoraljahr als Diakon absolvierte Frimpong in Ottobeuren. Am 6. August 2011 wurde er in Ghana zum Priester geweiht.