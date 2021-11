Projekt an Hauptschule Hückelhoven : Betriebe bringen Praxisnähe in den Schulalltag

Neue Lernpartnerschaften für die Hauptschule Hückelhoven. Die Schüler kommen so mit Unternehmen aus der Region in Kontakt. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Vier neue Unternehmen kooperieren künftig mit der Hückelhovener Hauptschule. Profitieren sollen auch die Firmen, die so fähige Auszubildende finden.

Zur schulischen Ausbildung gehört nicht nur die Lehre des Lesens, Schreibens und der Mathematik, sondern auch die ordentliche Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Dies haben sich die Verantwortlichen der Hauptschule in Hückelhoven bereits in den Vorjahren sehr zu Herzen genommen und sind daher Teil des Kurs-Programms, bei dem sie mit verschiedenen Firmen und Partnern kooperieren. Vielfältig, branchenübergreifend und wirklichkeitsbezogen – so der Anspruch der Hauptschule in der Schlee an die eigene Vorbereitung auf das Berufsleben.