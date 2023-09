Gerichtsverhandlung im Dezember Posse um Hückelhovener Umgehungsstraße L364n geht weiter

Die juristische Auseinandersetzung um die Umgehungsstraße L364n geht noch in diesem Jahr in die nächste Runde. Denn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun einen Termin für das Revisionsverfahren zur Ortsumgehung Hückelhoven festgelegt. Wie das Bundesverwaltungsgericht auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, soll die mündliche Verhandlung am 7. Dezember dieses Jahres stattfinden.