Buntes Programm in Hilfarth: Artistik und Musik unterhielten beim Polizeifest

Buntes Programm in Hilfarth

Hilfarth Es war ein rauschendes Fest mit langjähriger Tradition: Die Kreisgruppe Heinsberg der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte zum 47. Mal eingeladen.

Rund 300 Gäste waren der Einladung der Polizei an die Rurbrücke gefolgt. Im nahezu ausverkauften Saal Sodekamp-Dohmen begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Harald Bosten die zahlreichen Gäste. Er gab bekannt, dass insgesamt 23 neue Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr ihren Polizeidienst im Kreis Heinsberg aufgenommen hätten. Auf diese Weise werde für mehr Sicherheit in der Region gesorgt. Dennoch bleibe die personelle Situation kritisch, da es auch Versetzungen oder Pensionierungen gegeben habe. Auch 2019 werde es, so Bosten, mehr als 20 Pensionierungen geben. „Von einem Zuwachs sind wir somit noch weit entfernt.“