Heinsberger Kreispolizei sucht Zeugen : Angriff auf 34-jährigen Hückelhovener

Hückelhoven Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen, 13. Juli. Das Opfer wurde schwer verletzt. Gesucht werden vier Männer.

Schwere Verletzungen zog sich 34-Jähriger Hückelhovener zu, nachdem er am frühen Dienstagmorgen, 13. Juli, 3.30 Uhr, in der Innenstadt von Hückelhoven angegriffen wurde.

Wie die Polizei berichtet, war der 34-Jährige in Begleitung auf der Parkhofstraße zu Fuß unterwegs. Vor einer Eisdiele kam er mit vier ihm nicht bekannten jungen Männern ins Gespräch. Drei von ihnen griffen den 34-Jährigen plötzlich an, attackierten ihn mit Faustschägen und später mit einem Gegenstand, offenbar ein Teleskopschlagstock. Danach flüchteten die Männer in Richtung Rathaus und Gymnasium.