Polizei sucht nach Zeugen : Raubüberfall auf Kiosk in Wegberg-Beeck

Der Täter floh anschließend auf einem Motorrad. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wegberg/Erkelenz Die Mittagsstunden des vergangenen Freitag wird der Mitarbeiter des Kiosks in der Prämienstaße in Wegberg-Beeck so schnell nicht vergessen. Und auch in einem zweiten Fall bittet die Polizei um Mithilfe.

Gegen 13 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Kassenraum und den dahinter befindlichen Büroraum des Kiosks und forderte unter vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Nachdem er dieses erhalten hatte, rannte der Täter aus dem Kiosk und flüchtete auf einem Motorrad in Richtung Grenzlandring. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Er soll einen dunklen Motorradhelm getragen haben und mit einer dunklen Hose sowie einer dunkeln Jacke bekleidet gewesen sein. Über der Jacke habe er eine gelb-orange Warnweste und auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack getragen. Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden. Dieses ist unter der Telefonnummer 02452 9200 erreichbar.

Auch am Samstag hat es ein Raubdelikt gegeben, bei dem die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung setzt. Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 11.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Parkhofstraße in Hückelhoven. Der Ladenbesitzer verrichtete zu diesem Zeitpunkt im hinteren Teil des Ladenlokals kleinere Umbauarbeiten. Der Unbekannte suchte sich eine Hose aus und gab an, sich noch weiter umschauen zu wollen. Daraufhin habe sich der Besitzer wieder seinen Arbeiten zugewandt. Als ihm nach einiger Zeit auffiel, dass der Kunde nicht mehr im Laden war, bemerkte er, dass seine Jacke, die sich im Kassenbereich hinter dem Tresen befunden hatte, ebenfalls weg war. In der Jacke befand sich in einem Umschlag ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag. Der Flüchtige soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet sei die Person mit einer blauen Jacke, blauen Jeans und Schuhen der Marke Nike gewesen. Der Besitzer konnte noch beobachten, wie der Täter in ein silbernes Auto mit Heinsberger Kennzeichen stieg und über die Parkhofstraße wegfuhr. Auf dem Rücksitz soll sich ein etwa siebenjähriges Mädchen befunden haben. Auch hier sollen sich Zeugen unter der genannten Nummer melden.

(mwi)