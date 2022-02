Diebstähle in Hückelhoven : Geld mit entwendeter Karte abgehoben

Aus Hückelhoven meldet die Polizei den Diebstahl einer Geldbörse und eines Pkw. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hückelhoven In Hückelhoven wurde einer Frau die Geldbörse offenbar gestohlen. Mit ihrer Bankkarte wurde Geld vom Konto abgehoben. Ebenfalls in Hückelhoven brachen Jugendliche in einen Pkw ein und entwendeten das Fahrzeug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben Beim Einkaufen in einem Geschäft an der Parkhofstraße in Hückelhoven vergaß eine 59-jährige Frau aus Hückelhoven am Montag, 31. Januar, gegen 15.30 Uhr, ihre Geldbörse auf einem Kassentresen. Als sie dies bemerkte und in den Laden zurückkehrte, war die Geldbörse verschwunden, berichtet die Polizei. Am darauffolgenden Tag stellte die 59-Jährige fest, dass mit ihrer Bankkarte ein vierstelliger Betrag abgehoben wurde. Wer Opfer eines Diebstahls geworden sind, dem rät die Polizei: Bank oder Sparkasse über den Verlust der Karten informieren, Karten sperren lassen, auch Debitkarten für das elektronische Lastschriftverfahren. Wenn Wohnungs- oder Fahrzeugschlüssel gemeinsam mit persönlichen Dokumenten entwendet wurden, lassen Sie die Schließzylinder austauschen.

Pkw geöffnet und entwendet Eine Gruppe von mindestens sechs Jugendlichen hielt sich am Dienstag, 1. Februar, gegen 14 Uhr, auf dem Gelände eines Autohändlers auf der Hilfarther Straße in Hückelhoven auf. Eine der Personen verschaffte sich Zugang zu einem der dort abgestellten Fahrzeuge und startete es. Eine Zeugin beobachtete dies. Als die Jugendlichen sie bemerkten, entfernten sie sich. Beschrieben wurde der Mann, der auf das Fahrzeug zugegriffen hatte, als etwa 16 Jahre alt und 1,70 Meter groß, Erscheinungsbild südländisch. Er hatte eine untersetzte Statur, schwarze Haare, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, hellblaue Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz. Mit der Gruppe habe er türkisch gesprochen. Die anderen Jugendlichen waren 16 bis 18 Jahre alt, männlich. Alle wirkten südländisch und waren, bis auf einen mit grüner Jogginghose, dunkel gekleidet. Abends hörten Zeugen an der Straße Im Rhin einen Knall. Ein Zeuge sah zwei Personen von einem verunfallten Pkw wegrennen. Es war das Fahrzeug, das am Nachmittag angegangen worden war. Hinweise an die Polizei, Telefon 02452 9200.

(RP)