Blaulichtticker im Erkelenzer Land Jugendlicher bewirft Mann mit Steinen

Jugendlicher bewirft Mann mit Steinen Am Dienstag, 28. Februar, fiel einem Verkehrsteilnehmer an der Straße Am Landabsatz in Hückelhoven ein etwa 14-jähriger Jugendlicher auf, der mit seinem roten Motorroller unterwegs war und sich dabei gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern rücksichtslos verhielt. Ein Hückelhovener musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit seinem Auto zu verhindern. Anschließend fuhr der Jugendliche in Richtung Neckarstraße davon. Der Autofahrer folgte ihm und stellte ihn an der Neckarstraße zur Rede. Daraufhin wurde er beleidigt und mit Steinen beworfen. Diese verfehlten aber ihr Ziel und trafen ein parkendes Auto. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um einen roten Motorroller mit unbekanntem Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 14 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose, einem grün-braunen Oberteil sowie einem schwarz-grauen Helm. Der Jugendliche wurde dabei beobachtet, wie er mit seinem Motorroller einen Linienbus überholte. Zeugen, denen der Motorrollerfahrer aufgefallen ist oder die Angaben zum Kennzeichen oder zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 9200 zu melden.