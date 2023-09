Polizei sucht Zeugen Hund in Hilfarth überfahren

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg fragt nun: Wer kann Angaben zu diesem Unfall am 1. September machen beziehungsweise zu dem beschriebenen weißen Fahrzeug? Welche Apotheke hat am Freitag gegen 18.30 Uhr Medikamente in der Nähe der Unfallstelle in Hilfarth ausgeliefert? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefonnummer 02452 9200.