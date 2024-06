In Hückelhoven Polizei ermittelt nach Brand einer Doppelhaushälfte

Daher war für die Einsatzkräfte große Vorsicht geboten, da eventuell Menschenleben in Gefahr waren. Vor Ort stellte sich für die Wehrleute allerdings heraus, dass sich niemand in dem Gebäude befand. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd schnell auf die Küche und konnte das Feuer rasch löschen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde auch das gesamte Haus kontrolliert. Um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht noch zu einem Dachstuhlbrand entwickelt, wurde das Dach am Giebelbereich punktuell abgetragen. Ein Dachstuhlbrand konnte so seitens der Feuerwehr ausgeschlossen werden.