Podiumsdiskussion im Gymnasium Hückelhoven : Jugendliche diskutieren Energiewende

Hückelhoven Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hückelhoven stellten Ergebnisse ihres Projekttages zur Energiewende vor. Mit Energieexperten und Bürgermeister Bernd Jansen diskutierten sie anschließend.

Die Energiewende mal ganz praktisch, mal ganz vor Ort, und das generationenübergreifend – im Rahmen einer Multivisons-Veranstaltung leistete die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums Hückelhoven einen Umwelt-Projekttag zum Thema „Energiewende“, an dem rund 120 Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Ihr Ziel: gemeinsam Lösungswege für die Energiewende vor Ort suchen. Deren Fragen stellten sich zur abschließenden Podiumsdiskussion Bürgermeister Bernd Jansen, Frank Kindervatter und Fabian Brücher von den Versorgungsunternehmen NEW (Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung), Mönchengladbach, und von der WEP (Wärme, Energie, Prozesstechnik), Hückelhoven.

Und dass die 16- bis17-jährigen Jugendlichen im Thema, das ihre Zukunft betrifft, drin waren, zeigte sich und kam vor allem nicht von ungefähr: Weltumspannend setzt die gleichaltrige Schwedin Greta Thunberg, die gerade in Madrid begeistert empfangen wurde, nicht nur ihre Altersgenossen in Bewegung. Am Projekttag im Gymnasium wurden zunächst in Blöcken und Arbeitsgruppen jeweils Teilaspekte in Filmen, Schaubildern und Wortbeiträgen bearbeitet. Geleitet wurde durch den ganzen Tag von den Moderatoren Reenie Vietheen und Max Menkenhagen vom gemeinnützigen Verein „Die Multivision – Mit Bildern Werte vermitteln“ mit dem Gymnasial-Lehrer Ulli Schreiber.