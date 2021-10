Neu in Hückelhoven für Camper : Ein neuer Platz für Reisemobilisten ist eröffnet

Hückelhoven Am Ortsrand von Schaufenberg ist der neue Platz entstanden. Bürgermeister Bernd Jansen hat diesen Platz nun eröffnet und freigegeben.

Nun hat Hückelhoven einen Reisemobilplatz „citynah“: In Sichtweite der Halde ist ein moderner Stellplatz entstanden, der dem Zeitgeist der Individualreisenden gerecht wird. Unproblematisch auch bei An- und Abfahrt, beim Ein- und Auschecken und bei Ver- und Entsorgung.

An der Jacobastraße 68 in Schaufenberg warten ab sofort 14 Stellplätze auf Reisemobilisten. Die Ausstattung: Wetterfest auf Schotterrasen, die Fahrwege aus Split und ein Grauwasser-Entsorgungsplatz aus Verbundstein und Beton und noch viel mehr.

Planer, Umsetzer und Eigentümer ist die 3H Freizeit und Camping GmbH. Dahinter steht der Name Hubert Heinrichs, der mit seinem Sohn Stefan als Juniorpartner die Firmenleitung vergrößert hat. Die beiden Caravan- und Reisemobil-Profis haben bisher das 3H Camping-Center in Heinsberg betrieben. Doch seit Jahren platzt das Unternehmen aus allen Nähten. Auf der Suche nach Expansion wurde man in Hückelhoven fündig. Eine unbürokratische Bearbeitung seitens der Stadt, sowohl in der Findung eines Grundstückes wie auch in der Abwicklung aller Formalitäten, überzeugte die beiden Geschäftspartner vollends.