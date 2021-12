Pianistin Claire Hunagci gastiert in Hückelhoven : Klavier entlang der Rur

Pianistin Claire Huangci spielt am 12. Dezember in der Aula in Hückelhoven. Foto: „con brio“ Freunde der Kammermusik e.V. Hückelhoven

Hückelhoven Auf Einladung von „con brio“, Freunde der Kammermusik Hückelhoven, gastiert die Spitzenpianistin Claire Huangci in der Aula des Gymnasiums.

Die Konzertreihe „Klavier entlang der Rur“ befindet sich im vierten Jahr und endet diesmal mit der amerikanischen Pianistin Claire Huangci bei „con brio“ Freunde der Kammermusik in der Aula des Gymnasiums, Dr. Rubenstraße 26, am 12. Dezember um 17.30 Uhr.

Wenn technische Brillanz auf musikalisches Feingespür trifft, dann muss Claire Huangci am Klavier sitzen. Einst wurde sie als Wunderkind betitelt, heute ist die ein international gefeierter Star. Gestartet hatte Claire Huangci ihre Karriere im Alter von neun Jahren mit Konzerten und Wettbewerbserfolgen. Wichtige Impulse erhielt sie von ihren Lehrern Eleanor Sokoloff und Gary Graffman in Philadelphia, bevor sie 2007 zu Arie Vardi nach Hannover wechselte. Sie war gerade zehn Jahre alt, als sie in Washington ein Privatkonzert für den damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton gab. Als ausdrucksstarke Chopin-Interpretin fiel sie zu Beginn ihrer Laufbahn auf, nicht zuletzt durch erste Preise bei den Chopin-Wettbewerben in Darmstadt und Miami (2009/2010). Zudem gewann sie als jüngste Teilnehmerin den 2. Preis beim Internationalen ARD Musikwettbewerb 2011. 2018 gewann sie den ersten Preis im renommierten „Geza Anda“ Wettbewerb in Zürich und spielte sich an die Weltspitze.