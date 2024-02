Am Sonntag, 18. Februar Pianist Florian Noack kommt nach Hückelhoven

Das nächste steht bereits in den Startlöchern. Am Sonntag, 18. Februar, lädt der „con brio“ Freunde der Kammermusik aus Hückelhoven zu einem Konzert in die Hückelhovener Aula ein. Um 17.30 Uhr startet der Klavierabend mit dem Pianisten Florian Noack, teilt Con Brio mit. Florian Noack ist ein junger Pianist, der bereit im Jahr 2016 als bester Nachwuchskünstler mit dem Echo-Klassik ausgezeichnet und für den Classical Music Award nominiert. Er studierte an der Chapelle Musical Reine Elisabeth in Brüssel und an der Musikhochschule in Köln und Basel. Er war Stipendiat der Mozart Gesellschaft Dortmund und errang bei verschiedenen Wettbewerben erste Preise.