Jubiläumskonzert bei con brio in Hückelhoven : Talent an den Tasten zum 25-Jährigen

Con Brio, die Freunde der Kammermusik, stellten einen ganz besonderen jungen Pianisten vor. Gefühlvoll und leidenschaftlich spielte der 25-jährige Dominic Chamot Werke von Bach, Beethoven, Janacek und Prokofiev. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Mit dem jungen Pianisten Dominic Chamot beschenkte con brio sich zum Silberjubiläum selbst – und ein begeistertes Publikum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Gute Antennen für junge Talente fährt immer wieder der Hückelhovener Verein für Kammermusik, con brio, aus. Das zeigte sich erneut in der Hückelhovener Aula mit dem 24-jährigen Pianisten Dominic Chamot, der im Juli in der Nachbarstadt Geilenkirchen den inzwischen renommierten internationalen „Euregio Piano Award“ ob seiner Brillanz und Virtuosität sehr eindeutig gewann. Und mit diesen Eigenschaften gewann er auch die Sympathien des rund 100-köpfigen Auditoriums in der Aula, das mit Ovationen im Stehen dankte. Der Künstler revanchierte sich nach fast anderthalb Stunden mit einer Zugabe in Form des Präludiums B-Moll von Johann Sebastian Bach.

Con brio beschenkte sich auch selbst mit diesem Ausnahme-Pianisten, nämlich zum 25-jährigen Bestehen des Vereins, das 2019 noch mit drei weiteren hochkarätigen Konzerten gefeiert wird, wie Vorsitzender Rudolf Lengersdorf in seine Begrüßung einflocht.

Info Noch drei Konzerte im Jubiläumsjahr Termine Weiter geht’s im Silber-Jubiläumsjahr bei con brio am Sonntag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr in der Aula mit Maria Carvalho und dem Trio Fado. Am Sonntag, 10. November, dann ab 17.30 Uhr das Jubiläums-Galakonzert, zu dem die Sinfonietta Regio und sechs Solisten der Musikhochschule Köln, ein Projektchor und der Pianist Luis Castellanos verpflichtet wurden. Werke von Mendelssohn und Beethoven werden unter anderem aufgeführt. Die Reihe schließt am Sonntag, 24. November, um 17.30 Uhr mit dem Klavierquintett Rivinius und Friends.

Schon die Aufzählung der Preise und Meisterkurse des Bachelors der Baseler Musikhochschule, an der er gerade den Solisten-Master macht, würde den Rahmen sprengen. Und seine Programm-Auswahl für das Hückelhovener Konzert lässt deutlich werden, dass der in Köln in einen Musikerhaushalt hineingeborene Pianist sich dem Vergleich stellen will mit klassischen Werken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Sergey Prokofiev und dem weniger bekannten Tschechen Leos Janacek. Und Dominic Chamot muss den Vergleich mit anderen, nicht nur den jungen, Pianisten nicht scheuen. Sei es Bachs sachlich beginnende „Französische Suite“, sei es Beethovens Sonate Nr. 1 f-moll, Prokofievs Sonate Nr. 8 B-Dur oder Franz Liszts Reminiscences de Norma mit einem grandiosen, fast orchestralen Finale, das die herausragenden akustischen Voraussetzungen der Aula sowohl nutzte wie auch zur Geltung brachte.