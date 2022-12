Alexander Gadjiev in Hückelhoven Ein Pianist von Weltruf tritt in der Aula des Gymnasiums auf

Von seinem Vater unterrichtet, spielte er im Alter von neun Jahren zum ersten Mal mit einem Orchester und gab mit zehn Jahren sein erstes Solokonzert. Dies ermöglichte ihm die Teilnahme am Premio Venezia – einem Wettbewerb, der den besten jungen Talenten Italiens vorbehalten ist – und gewann die 30. Ausgabe dieses Preises. Anschließend studierte er am Mozarteum in Salzburg bei Pavel Gililov und an der Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin bei Eldar Nebolsin. Alexander Gadjiev nimmt regelmäßig Einladungen aus Europa, Asien, den USA an, darunter: Verbier-Festival, Mito-Festival in Turin, Chopin-Festival in Duszniki, Salzburger Festspiele, Teatro La Fenice und viele mehr.