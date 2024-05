Pfingstrallye in Rurich Mit „Blitz im Herzen“ auf Oldtimertour

Chef-Organisator Uwe Sentis und der mundflink-witzige Starter Heinzi Bardohl von den örtlichen Karnevalisten „Rurblümchen“ als Ausrichtern konnten wieder so einige Sehnsuchtsfahrzeuge für die Interessenten am Straßenrand auf die Reise schicken. Für die Cineasten unter den Oldtimer-Freunden sicher ein High-Light in Form eines Alfa-Romeo-Spiders, wie er von Dustin Hoffman 1967 im Film „Die Reifeprüfung“ durch Southern California gesteuert wurde, in Rurich allerdings nicht in Rot, sondern in Gelb. Zufällig lief der Film am Abend im 3Sat-Fernsehen.