Pfingstkirmes in Hückelhoven : Spektakuläre Kirmes-Augenblicke

Pfingstkirmes in Hückelhoven

Hückelhoven Noch bis zum heutigen Dienstag laden rund 80 Schausteller, Händler und Gastronomie-Betriebe in die Hückelhovener Innenstadt ein. Beim Schützenfest stand Schülerprinzessin Katharina Pey im Mittelpunkt.

Kaiserwetter für die Schülerprinzessin: Bei strahlendem Sonnenschein stand Katharina Pey im Mittelpunkt des traditionellen Festumzugs mit großer Pfingstkirmes in Hückelhoven.

Warum es diesmal weder einen Schützenkönig noch einen Prinzen gab? „Leider hat beim Vogelschuss niemand den Vogel abgeschossen“, verriet Thomas Schaffrath, der Vorsitzende der Schützenbruderschaft Vom heiligsten Sakrament des Altares. Katharina stammt aus einer echten Schützenfamilie – nicht nur Papa Bernd ist in der Hückelhovener Bruderschaft aktiv. Opa Hermann-Josef Pey wurde beim stimmungsvollen Festabend im Hotel am Park sogar für seine 65-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Programm Beim Festhochamt in der Lambertus-Kirche Hückelhoven wurde Katharina Pey das Silber überreicht.

Ehrungen Seit 65 Jahren gehört Hermann-Josef Pey der Hückelhovener Schützenbruderschaft an, Franz-Peter Greven seit 40 Jahren. Gerhard Kohnen ist seit 25 Jahren dabei, Werner Baum, Renate Drees sowie Bärbel Symanski seit 20 Jahren.

Für spektakuläre Augenblicke sorgten die rund 80 Schausteller, Händler sowie Gastronomie-Betriebe nicht nur in ihrer bunten Budenstadt und auf den Fahrgeschäften rund um Gymnasium und Rathaus. Sie präsentierten den Hückelhovenern und ihren Gästen auch ein effektvolles Höhenfeuerwerk.

CDU Hückelhoven : Bernd Jansen will wieder antreten

Senioren-Projekt in Hückelhoven : Freiwillige rufen auf Wunsch bei Senioren an

Oldtimerrallye in Hückelhoven-Rurich : Schmucke Altertümchen auf Rädern

Wer den Nervenkitzel mag, kommt auf der Hückelhovener Pfingstkirmes, die am heutigen Dienstag ihren Abschluss findet, ganz auf seine Kosten. Kopfüber in rund 40 Metern Höhe Hückelhoven mal aus einer ganz neuen Perspektive erleben, dabei in fantasievollen Gondeln mit 360-Grad-Drehungen über den Kirmesplatz sausen: „Propeller“ hat Albert Ordelman aus dem niederländischen Apeldoorn sein rasantes Fahrgeschäft genannt, das etwas Mut von seinen Fahrgästen erfordert.