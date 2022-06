Pfingsten in Hückelhoven : Ein Kirmes-Gefühl, wie es immer war

Feuerwehr, Dampflok und Motorrad, die Kinder kamen bei der Kirmes in Hückelhoven nicht zu kurz. Foto: Thomas Mauer/THOMAS MAUER

Hückelhoven Die Pfingstkirmes in Hückelhoven lockte am Wochenende viele Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Gleich fünf Tage mit verschiedenen Programmpunkten genossen die Besucher, aber dieses Mal besonders auch die Schausteller selbst.