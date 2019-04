In der Denkmalkirche Hückelhoven : Ein anderer Blick auf die Rolle des Judas

Info

Theaterstück Einen weiteren, anderen Blick auf das Geschehen in der Karwoche und auf Judas Iskariot wirft das T heaterstück „Judas“ von Lot Vekemanns, das am Karsamstag, 20. April, und am Freitag, 3. Mai, jeweils um 20 Uhr, in der evangelischen Kirche in Schwanenberg und am Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr in der Christuskirche in Heinsberg aufgeführt wird. Ausführende des Stücks sind Jan Küper als Judas-Darsteller, Sebastian Schade am Klavier und Robin Banerjee, der für die Inszenierung und das Licht sorgt.