Frevel in Ratheim : Pfarre will beschädigtes Kreuz restaurieren

Das Kreuz an der Ecke Heerstraße/Schlackerweg in Ratheim ist den Gefallenen gewidmet. Unbekannte haben dem Korpus die Arme abgeschlagen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratheim Dem Korpus am Mahnmal für die Gefallenen wurden die beiden Arme abgetrennt. Wenn es hergestellt ist, braucht es die Pflege vieler Freiwilliger.

Kruzifixe bieten objektiv gesehen keine schönen Anblicke, ein toter Mensch an ein Kreuz genagelt – milliardenfach verwendetes Symbol der christlichen Religionsgemeinschaften. Ist ein Kruzifix selbst noch zerstört oder beschädigt, ist der Anblick noch weniger schön. Derzeit bietet das „Gendorfer Kreuz“ in Ratheim an der Ecke Heerstraße/Schlackerweg einen traurigen Zustand, sind seine Arme doch bereits im Oktober 2019 von unbekannt gebliebenen Tätern stückweise ausgebrochen worden. Die katholische Pfarrgemeinde Ratheim als Eigentümerin plant derzeit die Rekonstruktion des Metall-Korpus‘, die Armstücke sind vorhanden, und sucht für die Pflege der Anlage des in Ratheim bekannten Mahnmals, das auch von der Pfarre so genannte „Kriegskreuz“, ehrenamtliche Helfer. Der Kreispolizeibehörde waren die mutwilligen Beschädigungen erst vor ein paar Wochen gemeldet worden.

Das Kreuz in Form eines mehr als drei Meter großen Natursteinmonuments unter hohen Laub-Bäumen, die bei der Aufstellung an diesem Platz 1973 gepflanzt worden sind, hat eine im Wortsinn be-wegte Geschichte. Denn bewegt wurde das „Unseren lieben Gefallenen“ gewidmete Kreuz von der gegenüberliegenden Straßenseite, wo es 1954 etabliert worden war. Verantwortlich für die Umsetzung war der damalige Großumbau der Landstraße 117, der Heerstraße, mit der Umgestaltung der Kreuzung mit der Kirch-, Myhler- und vor allem der Mühlenstraße, die eine völlig neue Einmündung in die Heerstraße erhielt und die Versetzung des Gefallenen-Kreuzes, so eine weitere Bezeichnung unter alten Ratheimern, nötig machte.

Info Ehrenamtlich um das Kreuz kümmern Die Pfarre St. Johannes der Täufer sucht nun Menschen, die sich ehrenamtlich um die Pflege des „Kriegskreuzes“ kümmern wollen. Ansprechpartner ist das Zentralbüro der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Hückelhoven, Dinstühlerstraße 49, in Hückelhoven, Telefon 02433 981420.

Schneidermeister Georg Otto, 85 Jahre alt und gebürtiger Ratheimer, weiß, dass das 1954-er Kreuz bereits einen Vorgänger in Holz auf der Kirch-/Mühlenstraßenseite hatte, das im II. Weltkrieg zerstört worden war. Und das wiederum stammte aus einer Kapelle an der gleichen Stelle, die zu Beginn des I. Weltkriegs ebenfalls einem Straßenumbau weichen musste, eine echt bewegte Geschichte ist also angebracht.

Sowohl die Kapelle als auch die beiden folgenden Kreuze waren von der Pfarre St. Johannes der Täufer schon direkt als Stationen der Fronleichnamsprozessionen gedacht. Seit 1954 trägt die Anlage eingemeißelt die Gefallenen-Inschrift, deren Heimat „durch die Kriegswirren furchtbar geschunden war“, wie die Ortsgemeinschaft Gendorf bei der Einsegnung am 7. Juni 1954, dem Pfingstmontag, feststellte in Dokumenten, die Georg Otto in Kopie besitzt. Ehrenamtlich kümmerten sich mit Heinrich Pantin, Fritz Vossenkaul, Hilarius Dreßen bis zu ihrem jeweiligen Tod mit Georg Otto bekannte Ratheimer Urgesteine lange Jahre gemeinsam um einen würdigen Zustand des Gefallenen-Kreuzes. Doch diese Zeiten sind in jeder Hinsicht vorbei, schließlich ist auch die Mitgliederzahl der traditionell großen Ratheimer Pfarre für die Ortsteile Gendorf, Busch, Venn-Markt, Hagbruch, Krickelberg, Garsbeck und Vogelsang auf rund 4200 gesunken, wie Frank Geiser als stellvertretender Vorsitzender des Kirchvorstands der Johannes-Pfarre als Teil der GdG Hückelhoven auf Anfrage mitteilte.

Nach seinen Worten wurde der Christus-Korpus jetzt von Baufachleuten inspiziert, um die Restauration vorzubereiten – die muss aber noch eine Weile warten, da in den Armstumpf-Hohlräumen Vögel ihre Nester eingerichtet haben.