Besonderer Auftritt in Hückelhoven Osterzirkus mit Trauerflor

Was die zahlreichen Zuschauer, die das große, gelb-blaue Zirkuszelt an den beiden Osterfeiertagen besuchten, nicht wussten: Die Mitglieder der Zirkus-AG trauern um eine Freundin und Mitartistin, die kürzlich an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben ist. Ende der Woche soll sie beigesetzt werden. Der Unfall selbst ereignete sich schon Anfang des Jahres, lange kämpfte die Artistin im Krankenhaus ums Überleben. Schon beim Winterzirkus der Pepperonis Anfang Februar hatten die Hückelhovener ihrer Freundin eine Botschaft gesendet. „Du kämpfst jetzt gerade deinen schwersten Kampf. Wir sind sprachlos, aber nicht stumm. Wir senden unsere positive Energie zu dir und glauben fest daran, dass du es spüren kannst“, hatte Bianca Schiff damals gesagt. Die Pepperonis wollen sich mit einer ungewöhnlichen Performance auf dem Friedhof von ihrer verstorbenen AG-Freundin verabschieden. „Wir stehen alle unter Schock, die ganze Schule", so AG-Leiterin Bianca Schiff.