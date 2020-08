Ansprache in Hückelhoven : Der Atombomben-Opfer am Friedenspfahl gedacht

Das Plakat am Friedenspfahl zeigt die Folgen der Atombomben. Foto: Pax Christi

Hückelhoven Zu einem Gedenken an die Atombombenabwürfe in Japan 1945 trafen sich Vertreter der Pax-Christi-Gruppe Hückelhoven, Mitglieder des Arbeitskreises „Friedenspfahl“ sowie einige wenige Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem Plakat am Friedenspfahl verdeutlichte die Friedensbewegung Pax Christi die zerstörerische Gewalt der Atombomben, die am Ende des Zweiten Weltkriegs zur Vernichtung der Bevölkerung von Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wurden. Nach einer Ansprache gedachten die Anwesenden schweigend der Opfer in Hiroshima und Nagasaki und brachten so ihre Sprachlosigkeit gegenüber der scheinbaren Ignoranz vieler politisch Verantwortlicher zum Ausdruck.

In Hückelhoven wurde der Friedenspfahl 1988 errichtet mit dem Ziel, die Menschen aller Länder in den Worten „Möge Friede auf Erden sein“ zusammenzubringen. An diesem Ort neben der Aula finden regelmäßig Zusammenkünfte und Gedenkstunden statt – zum Weltkrieg, zu Hiroshima, als Mahnung gegen Rechtsextremismus.

In seiner Ansprache äußerte Hans-Jürgen Knubben, Sprecher der Pax-Christi-Gruppe, seine Einschätzung, das Thema „atomare Bedrohung“ finde in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch statt, wohl aber – wenn auch auf Sparflamme – im politischen Diskurs. So wurden zwei Anträge der Linken und der Grünen im Juni im Bundestag diskutiert und an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen. Im ersten ging es darum, dass die Bundesregierung ihre EU-Präsidentschaft nutzt, um auf die USA einzuwirken, den NEW START-Vertrag – das letzte nukleare Kontrollabkommen läuft im Februar 2021 aus – zu erhalten. Der zweite Antrag fordert die Bundesregierung auf, sich für ein atomwaffenfreies Deutschland einzusetzen, indem es aus der nuklearen Teilhabe der NATO aussteigt und auf neue Kampfflugzeuge vom Typ F18 verzichtet, die für eine nukleare Bewaffnung einsetzbar sind.

Hans-Jürgen Knubben erinnerte an einen gemeinsamen Beschluss aus dem März 2010 von CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, in dem es unter anderem heißt: „Der Deutsche Bundestag begrüßt die Absicht der Bundesregierung, …sich im Bündnis und gegenüber den amerikanischen Verbündeten dafür einzusetzen, dass die in Deutschland verbliebenen US-Atomwaffen abgezogen werden.“

Die Weltuntergangsuhr des Bulletin of Atomic Scientists stand 2010 auf 6 Minuten vor 12 Uhr. Zu Beginn 2020 wurde die Uhr auf 100 Sekunden vor 12 Uhr vorgerückt. Knubben: „Ein trügerisches Zeichen, dass die gegenwärtige Situation gegenüber der Zeit des Kalten Krieges angesichts der zur Zeit vielen ,unsicheren Kantonisten’ in der politischen Verantwortung der Nuklearstaaten unübersichtlicher und gefährlicher geworden sei.“ Hans-Jürgen Knubben schloss mit einen Appell an den US-Präsidenten: „Mr. Trump, wenn Sie Truppen aus Deutschland abziehen, vergessen Sie die Atomwaffen in Büchel nicht!“

(gala)