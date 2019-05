Vier Tage in Hückelhoven : Partner aus Breteuil kommen zu Besuch

Ein Trio „Maire“ am 20. Mai 2012 in Breteuil: Die Bürgermeister (franz. Maire) Gérard Chéron, Breteuil, l., Bernd Jansen mit dem heutigen französischen „Superminister“ (Wirtschaft und Finanzen) Bruno Le Maire (r.). Er hielt eine Festrede fließend in Französisch und Deutsch. Foto: Willi Spichartz

Hückelhoven Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Breteuil trifft am 30. Mai in Hückelhoven ein.

Im Prinzip können die Fahnen der Stadt Hückelhoven, Nordrhein-Westfalens, der Bundesrepublik, Frankreichs, Europas und der Partnerstadt nach dem Tag der Feier „50 Jahre Stadtrecht“ in der Aula stehen bleiben, denn eine Woche später findet die Jahresbegegnung der Partnerstädte Hückelhoven und Breteuil eben dort statt. Traditionell reisen die Gäste an Christi Himmelfahrt an.

Knapp 60 Erwachsene und Jugendliche aus Breteuil sur Iton kommen zu ihren Freundesfamilien, um am Freitag einen gemeinsamen Ausflug nach Brühl zu unternehmen, wo Führungen durch das Schloss Augustusburg das Hauptprogramm bilden. Es bleibt aber genügend Zeit, das nette rheinische Städtchen zu erkunden, das mit Falkenlust und Schallenberg zwei weitere Schlösser besitzt. Die Kunstfreunde kommen außerdem im Max-Ernst-Museum auf ihre Kosten. Der Welt-Künstler wurde 1891 in Brühl geboren, 1922 zog er nach Paris, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte und 1976 starb. Am Samstag steht die nächste Erkundung der Stadt Hückelhoven in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung an, Ziele sind unter anderem Schaufenberg, Doveren und Rurich. Am Ende des Tages folgt der große Festabend mit Reden der Bürgermeister Bernd Jansen und Gérard Chéron sowie Geschenken, mit Speisen und Getränken, Musik und Tanz.

Das Jugendtreffen gehört wie jedes Jahr zum Programm der partnerschaftlichen Begegnungen, die im Wechsel in Frankreich und Deutschland stattfinden. Vier Tage verbringen die Jugendlichen gemeinsam mit verschiedenen Aktivitäten. In diesem Jahr stehen Rafting auf der Rur und ein Radtour im Mittelpunkt. Wichtig für das schnelle Zusammenwachsen der Gruppe sind Spiele und die gemeinsame Übernachtung in der Sporthalle des Gymnasiums Hückelhoven.