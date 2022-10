Naturereignis im Kreis Heinsberg : Die partielle Sonnenfinsternis

Rurich Eine Sonnenfinsternis beobachten zu können, ist ein beeindruckendes und seltenes Erlebnis zugleich. Zwar finden jedes Jahr mindestens zwei statt, doch sind sie jeweils nur in einer bestimmten Region auf der Erde zu sehen.

Am Dienstagmittag hat unsere Fotografin in Hückelhoven-Rurich den speziellen Sonnenfilter vor ihre Kamera montiert und aus dem Garten heraus in die Sonne geknipst. Herausgekommen ist dieser Schnappschuss einer partiellen Sonnenfinsternis. Bis zum nächsten solchen Ereignis müssen Freunde der Sonnenfinsternis noch ein wenig warten, erst im März 2025 ist diese Beobachtung von Deutschland aus wieder möglich.