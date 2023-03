Mehrfamilienhaus an der Parkhofstraße Schon wieder Feuer in Hückelhoven

Nachdem es in der Nacht zu Freitag auf der Parkhofstraße in Hückelhoven bei Schibbe zu einem der verheerendsten Feuer der vergangenen Jahre in der Stadt gekommen war, hat es auf der Straße am Sonntagmorgen erneut gebrannt. Nur etwa 50 Meter Luftlinie weiter stand ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in Flammen.