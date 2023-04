Osterspaziergang im Erkelenzer Land Wandern über Berg und Tal

Weg von der Rurbrücke und später unter der A 46 hindurch geht es nun fast zwei Kilometer am Fluss entlang, bis von rechts kommend der Millicher Bach in die Rur mündet. Hier ist eine erste schöne Gelegenheit für eine Pause, falls man nicht ohnehin schon kurz stehengeblieben ist, um die Natur zu bewundern. Wer noch keine Rast braucht, folgt der Rur gegen den Strom einfach weiter und gelangt nach einem weiteren Kilometer zu einer weiteren Gruppe von Bänken am Ufer. Noch weitere 500 Meter weiter ist das Nordtor erreicht. Wer an dieser bunten Konstruktion links abbiegt, an der nächsten Kreuzung wieder links und dann immer weiter geradeaus geht, kommt nach insgesamt rund sieben Kilometern wieder zurück zur Oberbrucher Straße in Ratheim.